Se alla Nasa non hanno le tute da astronauta per le donne

(Di martedì 26 marzo 2019) Sembra il più stereotipato dei cliché al femminile: non ho niente da mettermi. Sulla Terra tutteavuto questo «problema» almeno una volta nella vita, ma che potesse essere questione anche da Stazione Spaziale internazionale proprio non lo aveva pensato nessuno. Invece è per un problema di armadio dellache venerdì 29 marzo non ci sarà la prima passeggiata spaziale fatta da duehttps://twitter.com//status/1110307907558621186 All’agenzia spaziale statunitense mancano ledella misura giusta per mandare insieme fuori dIss le astronaute Anne McClain e Christina Kock, prime dueinsieme dopo missioni solo al maschile o miste.Per sette ore sarebbero dovute rimanere fuori dal modulo che ospita gli astronauti e a terra, a guidarle, ci sarebbe stata un’altra donna, Kristen Facciol. Loro compito sarebbe stato la sostituzione di batterie agli ioni di ...

