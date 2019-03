Mi ribello | dunque siamo Dalla parte di Orso e dei suoi compagni di lotta

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Saranno davvero "socialmente pericolosi" i giovani andati in Siria a combattere contro l'Isis, come i pm di Torino affermano? Forse però è bene cominciare dalle parole di Lorenzo Orsetti, 33 anni, fiorentino, anarchico, animalista, combattente al fianco dei curdi contro lo Stato Islamico, caduto nella battaglia di Baghuz, che - mia opinione personale - restituiscono dignità a un paese altrove colmo di analfabeti tentatisemplificazione autoritaria e razzista, cioè dal fascismo. Non si tratta adesso, retoricamente, di inchinare le bandiere per la sua morte in una sorta di cerimonia degli addii della ritrovata percezione palingenetica, piuttosto riconoscere nel suo gesto, battersi in armi contro l'osceno islamismo, lo stesso segno di generosità che, era l'estate 1936, portò migliaia di antifascisti a raggiungere la Spagna repubblicana ...

