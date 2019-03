Luigi Di Maio processato da Beppe Grillo | ribaltone 5 stelle | torna Alessandro Di Battista

Renato Mannheimer : 'Via all'esodo dei grillini verso la Lega di Matteo Salvini. Luigi Di Maio addio' : Cambiano di nuovo i rapporti di forza tra Movimento 5 stelle e Lega . Le elezioni in Basilicata dimostrano che i grillini stanno crollando mentre Matteo Salvini continua a crescere. 'In realtà', ...

Renato Mannheimer : "Via all'esodo dei grillini verso la Lega di Matteo Salvini. Luigi Di Maio addio" : Cambiano di nuovo i rapporti di forza tra Movimento 5 stelle e Lega. Le elezioni in Basilicata dimostrano che i grillini stanno crollando mentre Matteo Salvini continua a crescere. "In realtà", spiega Renato Mannheimer su Il Giornale, "c'è una sorta di filo rosso che Lega gran parte dei risultati el

La scelta di Luigi Di Maio : "Basilicata? Meglio perdere che governare con Berlusconi" : C'è del veleno nel commento di Luigi Di Maio al voto in Basilicata. Alle Regionali vince ancora il centrodestra guidato da Matteo Salvini, ma con un candidato espresso da Forza Italia, mentre il Movimento 5 stelle, che dimezza i voti, resta primo partito. Un risultato che Luigi Di Maio rimarca in un'intervista al Corriere della Sera in cui difende la scelta politica nella Regione e lascia una frecciata all'alleato leghista."Nonostante ...

Luigi Di Maio umilia Alessandro Di Battista : "Basta viaggi. Forse qualcuno ha paura di...". Esplode il M5s : Lo "sbrocco" di Luigi Di Maio è completo. Anche il Fatto quotidiano, il giornale più grillino d'Italia, è costretto ad ammettere con un filo d'imbarazzo che la sconfitta alle regionali in Basilicata ha fatto perdere la testa al leader del Movimento 5 Stelle. Talmente nervoso da, nell'ordine: parlare

Luigi Di Maio si copre di ridicolo : "Frizioni con Salvini? No - ma...". Il "chiarimento" - Conte trema : "C'è un confronto, non le chiamerei frizioni". Già questa sola frase di Luigi Di Maio rivela tutto l'imbarazzo che si è creato in queste settimane, e in questi ultimi giorni, tra Lega e M5s. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader grillino però si sbottona: "Certo, mi è dispiaciuto vedere ch

Luigi Di Maio - crisi di nervi dopo il voto : "Salvini? Ammucchiate con Berlusconi". Una frase fa crollare tutto : Un tracollo nervoso. Luigi Di Maio, dopo le elezioni regionali in Basilicata, ha avuto il coraggio di esultare perché il Movimento 5 Stelle, pur finito dietro il centrodestra e centrosinistra, è il primo partito. Nonostante in un anno sia passato dal 44 al 20 per cento. E intervistato dal Corriere d

Luigi Di Maio - il tentativo disperato di Conte : perché lo difende sempre : I guai per Luigi Di Maio non finiscono mai, a cominciare da quelli esterni, con la terza sconfitta consecutiva dopo le elezioni in Basilicata, per finire a quelli interni, cioè l'ascesa inarrestabile della popolarità di Giuseppe Conte anche tra i più fedeli collaboratori del vicepremier. Con Giggino

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti. Le pagelle di Becchi dopo la Basilicata : chi sprofonda : Le elezioni di domenica in Basilicata si possono leggere sostanzialmente sotto cinque aspetti. Il primo. La corsa inarrestabile della Lega, che cinque anni fa in terra lucana neppure s’era candidata. E l’anno scorso, alle politiche del 4 marzo, aveva ottenuto il 6,3%. Domenica ha portato a casa il 1

Luigi Di Maio : "Subito cittadinanza a Ramy. Anche Conte è d'accordo" : Luigi Di Maio torna sulla questione della cittadinanza italiana al giovane Ramy, uno dei ragazzini che ha chiamato i carabinieri durante l'assalto al bus a San Donato Milanese."Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali - afferma Di Maio su Facebook -. Quel bambino di origini egiziane ha compiuto un gesto straordinario. Durante l'assalto a San Donato Milanese ha avuto il coraggio di chiamare ...

Regionali Basilicata - Luigi Di Maio sragiona : "Siamo primi - visto che botto il M5s in Basilicata?" : Deliri che soltanto Luigi Di Maio. Alle Regionali in Basilicata il M5s di cui è capo politico ne esce a pezzi, massacrato, demolito, dimezzato rispetto alle politiche di appena un anno fa, quando prese il 40 per cento. In Basilicata, i grillini non vanno oltre il 20 per cento. Eppure Di Maio esulta,

Luigi Di Maio commenta le elezioni in Basilicata : "Il sistema spera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...

Regionali in Basilicata - la morte politica di Luigi Di Maio : voci clamorose nel M5s : Altro giro, altro voto, altro disastro per i grillini. Alle Regionali in Basilicata, per Luigi Di Maio e compagni, il tracollo è spaventoso. Come al solito, vien da dire: M5s al 20% e spiccioli, in un anno consensi dimezzati rispetto alle politiche. Stra-vince il centrodestra con Vito Bardi, al 42,4

Luigi Di Maio e il disastro M5s - Paolo Becchi : 'Le tangenti uccideranno i grillini' : Prima di vincere le elezioni amministrative nel giugno del 2016, il M5S si era detto fortemente contrario alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Sarà un caso ma è proprio dal momento in cui ha ...

Vittorio Feltri - la drastica verità su Luigi Di Maio : 'I grillini moriranno perché sono inetti. E Salvini...' : Non sapevano o fingevano di non sapere: in ambito pubblico e privato le ruberie sono parallele alla storia del mondo. La finta lotta ai furbi e ai ladri infatti è antica e hanno sempre vinto i ...