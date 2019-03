Genova | vasto incendio a Cogoleto | “situazione drammatica nella notte” | “il vento

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) “Sulle cause prima di azzardare delle ipotesi bisognerà fare gli accertamenti del caso perché c’era anche moltoquesta notte. Siamo stati impegnati fino adesso a spegnere gli ultimi focolai, i Canadair sono appena andati via poi si indagherà con calma anche perché la situazione questa notte era veramente“, lo ha dichiarato all’Adnkronos il vicesindaco di, Marina Costa, in riferimento alche ha colpito la scorsa notte la cittadina del ponente genovese. Nell’non si sono registrati feriti gravi, 5 persone sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale per controlli per aver respirato fumo.“Era un fronte abbastanza, tutto a ridosso delle case. Stanotte ilsoffiava a 100 chilometri orari. Sono zone abbastanza impervie dove lavorarci. Il fronte di fuoco non è completamente ma molto, ...

Agenzia_Ansa : Vasto incendio a #Cogoleto, #Genova: sfollati, scuole e #A10 chiuse #ANSA - RaiNews : Vasto incendio sulle alture di Cogoleto, nel Genovese: evacuate abitazioni ? - rtl1025 : #Genova, vasto #incendio, sfollati e scuole chiuse ?? -