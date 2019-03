Binotto | “In Bahrain trazione e frenata elementi importanti”

F1 – La Ferrari dimentica l’Australia - ma Binotto rimane con i piedi per terra : “in Bahrain per verificare di aver capito le debolezze” : Mattia Binotto e le sensazioni con le quali il team Ferrari arriva in Bahrain per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1 Dopo una settimana di pausa la F1 torna protagonista e lo fa insieme alla MotoGp. Si prospetta dunque un weekend ricco di spettacolo ed emozioni per gli appassionati dei motori. Il mondo delle quattro ruote si sposta in Bahrain per la seconda gara stagionale, dopo la fantastica vittoria di Bottas in ...