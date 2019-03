Apple Arcade | il primo servizio di gaming in abbonamento per tutti i dispositivi

Apple annuncia l’Apple Arcade : Il Netflix dei videogiochi : In occasione del Keynote, Apple ha ufficialmente annunciato la nuova piattaforma Apple Arcade, un servizio in abbonamento per videogiocatori, il quale sarà disponibile in oltre 150 paesi a partire dall’autunno. Apple Arcade sarà compatibile con iPad, iPhone, Mac e Apple TV, i giocatori potranno giocare anche Offline a differenza di Google Stadia, per tanto non sarà necessario disporre di una connessione internet ...

