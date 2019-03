Tonfo Roma | l’Atalanta passa al Tre Fontane e accorcia in classifica

romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2019)– Brusca frenata per l’ASfemminile. Nel lunch match della 19esima giornata di campionato le ragazze di Elisabetta Bavagnoli soccombono per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica. Le nerazzurre espugnano il Tree, in virtù del largo successo ottenuto,no le distanze inproprio sulle Capitoline, ora lontane 6 punti a 3 gare dal termine della stagione. Punteggio molto severo per capitan Bartoli e compagnie, forse anche troppo visti i valori in campo. Tuttavia, le polveri bagnate in fase di offesa e la poca attenzione in difesa, hanno decreato una vittoria tutto sommato meritata per la squadra di Michele Ardito.Ospiti subito in vantaggio. Gara repentinamente in salita dopo soli 8 giri di orologio per lene, che accusano un po’ di stanchezza accumulata e capitolano in incipit di partita. Simonetti perde un sanguinoso pallone al ...

