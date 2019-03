Russiagate | “Trump assolto | non provata collusione con Mosca”

blogo

(Di lunedì 25 marzo 2019)Donald Trump è stato "" per il caso, cioè nell’inchiesta giudiziaria su presunte ingerenze da parte di Mosca atte a condizionare la campagna elettorale per le presidenziali USA del 2016, vinte proprio dall’attuale inquilino della Casa Bianca.Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti William Barr ha consegnato oggi al Congresso una lettera contenente le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per ilRobert Mueller, report da cui emergerebbe la "totale e completa assoluzione" di Trump, ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.Soddisfazione è stata subito espressa da uno dei legali di Donald Trump, l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani: "Meglio di quanto mi aspettassi". In sostanza il rapporto di Mueller, secondo quanto riferito da Barr, non ha riscontrato collusioni fra la campagna elettorale di Trump e la ...

