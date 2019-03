Porti | in Italia necessità di regolamenti e procedure chiare

L'Italia dello sport è 'peggio del Gabon'? Indagine sul credito sPortivo : C'è chi l'ha preso per uno sgarbo: come si permette di trattarci da paese del terzo mondo… Eppure, è la verità, per quanto amaro possa essere sentirselo dire in modo così crudo. Andrea Abodi , da un ...

Proteggere i Porti europei dagli attacchi dei criminali informatici - anche l'Italia nel progetto Sauron : ... un virus che cifra i dati dei computer e costringe l'utente a pagare un riscatto per potervi di nuovo accedere, che nel 2017 bloccò i sistemi informatici di aziende ed enti sparsi per il mondo. ...

Sciopero del trasporto aereo in tutta Italia - disagi negli aeroPorti : ecco quali sono i voli cancellati : Oggi sarà una giornata di possibili disagi per chi si sposta in aereo. E’ scattato infatti alle 10 lo Sciopero nazionale di 4 ore di tutto il trasporto aereo indetto unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo, che protesteranno anche con un presidio a Roma davanti al Ministero delle infrastrutture e trasporti a partire dalle 10. La protesta coinvolgerà piloti e assistenti di volo, tecnici della manutenzione e ...

Italia-Cina - la nuova "Via della Seta" : dalle arance ai Porti passando per l'energia - ecco i 29 accordi

Memorandum Italia-Cina - dai Porti alle banche - firmati 29 protocolli : Con la sottoscrizione di 29 protocolli, di cui 19 istituzionali e 10 commerciali, l'Italia entra ufficialmente nel piano strategico della Cina

Accordi sui Porti di Genova e Trieste e progetti per l'energia. Cosa dice il memorandum tra Italia e Cina : E' di circa 20 miliardi, a quanto si apprende, il valore "potenziale" dei dieci Accordi commerciali firmati questa mattina a Villa Madama. La cifra si riferisce quindi al valore delle intese italo-cinesi includendo il suo effetto "volano" dal punto di vista economico.Con aziende, enti e istituzioni, ecco le dieci intese italo-cinesi alla firma oggi: - Intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) e Bank of China ...

Porti - energia e commercio : le 10 intese commerciali Italia-Cina : Sono dieci le intese commerciali siglate oggi a Villa Madama durante la visita del presidente Xi Jinping con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Dai Porti all'energia fino alla ...

