Orrore nel cuore di Napoli | donna trovata morta in casa | legata e imbavagliata

Joe Bastianich - Orrore nel piatto : il piccione splatter che fa infuriare i social : E' scoppiata una vera e propria polemica sui social per il piatto "splatter" di Joe Bastianich che ha postato sul suo profilo Instragram l'immagine di un piccione fatto a pezzi e al sangue. La pietanza è stata assaggiata dallo storico giudice di Masterchef nella steakhouse Chispacca di Los Angeles.

L’Orrore e l’empatia nel film La casa di Jack : In un equilibrio mirabile tra il grave e il faceto, l’orrido e il poetico, si muove dall’inizio alla fine il nuovo film di Lars Von Trier. Leggi

Tina Cipollari umiliata : 'Sei grasso come tua madre' - la giornata con il figlio finisce nell'Orrore : L' hate speech non risparmia nemmeno i ragazzini. Questa volta ad essere attaccato è stato il figlio di Tina Cipollari . L'opinionista di Uomini e Donne ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo ...

Sonia Bruganelli - caviale in aereo e Orrore social : sapete quanto ha pagato il biglietto? : Per la cronaca, volendo prenotare sul sito della compagnia emiratina un posto il first class per lunedì prossimo, il prezzo del biglietto andata e ritorno è di 6.515 euro. A testa .

Botte agli anziani e violenze sessuali - Orrore nella casa lager : I carabinieri della compagnia di Vergato, Bologna, hanno eseguito quattro misure cautelari per maltrattamenti sugli anziani ospiti di una casa famiglia di San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino ...

Orrore a Parigi - trovata donna decapitata. La testa nascosta nel forno : Uno dei figli, con disturbi psichici gravi, avrebbe confessato il delitto. Il cadavere della vittima, 60 anni, è stata rinvenuto nel suo appartamento,in rue Teophile Roussell, nel dodicesimo arrondissement, circondato da coltelli.Continua a leggere

Orrore in Russia. Ha un malore nel porcile : contadina sbranata viva dai suoi maiali : L'orrendo incidente nel distretto di Malopurginsky, nella regione dell’Udmurtia. A fare la sconcertante scoperta è stato il marito. I funzionari locali hanno avviato un'indagine sull’accaduto.Continua a leggere

Orrore in Russia : bambino di 11 mesi bruciato vivo nella stufa dai nonni : Un bambino di 11 mesi è stato bruciato vivo in una stufa dai nonni. Sembra l’orrenda storia di un film dell’Orrore ma invece la notizia arriva dalla Russia, precisamente dal distretto di Khakassia, dove la mamma Viktoria Sagalakova, 20 anni, aveva lasciato il piccolo Maxim Sagalakov in custodia dei nonni. Quando è tornata, la giovane, sconvolta, ha trovato i resti carbonizzati del figlioletto nella stufa della casa nella città di Kharoy. “I ...

Carovigno - nel brindisino Orrore in strada : cane ucciso a colpi d'arma da fuoco : Un bruttissimo episodio si è verificato questa mattina, alle ore 8:15 a Carovigno, nel brindisino, dove un soggetto, non ancora identificato, ha sparato un colpo di pistola all'indirizzo di un povero cagnolino randagio, un meticcio, di nome Remì. L'animale era molto ben voluto da tutti, ora gli umani che l'accudivano sono disperati e vogliono giustizia. Nel piccolo centro pugliese è scattata la caccia all'uomo, i Carabinieri stamane, insieme ai ...

Orrore nel napoletano : bimbo di 7 anni trovato morto in casa - ferita la sorellina : Il corpo di un bambino di soli sette anni è stato ritrovato privo di vita all'interno dell'abitazione nella quale si trovava con i suoi fratellini, la mamma ed il compagno di quest'ultima. ferita gravemente anche la sorellina: sulla triste vicenda indaga la Polizia. I vicini avrebbero segnalato un litigio in corso Siamo a Cardito, in provincia di Napoli: nelle prime ore del pomeriggio un evento inaspettato turba la tranquillità di centinaia di ...

Domenica In - Orrore contro Mara Venier : "Ti devi vergognare - proprio nel giorno della memoria..." : Tutta colpa di Matteo Salvini. O meglio, del fatto di aver speso parole positive sul ministro dell'Interno e sulle sue politiche per gestire l'emergenza immigrazione. Nel mirino ci è finita Mara Venier, che ha parlato del leghista in settimana. E poco prima della diretta di Domenica In - spostata di

Orrore nella Valle Po - donna uccisa in paesino con roncola : Orrore nella tranquilla Barge, piccolo centro della provincia di Cuneo alle porte della Valle Po. Una pensionata di 70 anni, Anna Piccato, e' stata trovata morta in una pozza di sangue nei giardinetti accanto alla chiesa di San Rocco. Per identificarla ci sono volute diverse ore, il volto irriconoscibile per le ferite inferte con una roncola o, forse, un'ascia. I carabinieri indagano per omicidio, il paese sconvolto da tanta violenza nei ...