L’Italia punta Euro 2020 e sfida il Liechtenstein | il match in diretta su Raiuno

Milano-Sanremo 2019 : Elia Viviani la punta delL’Italia. La Classicissima per consacrarsi nel mito : Il momento della prima Classica Monumento della stagione di ciclismo su strada è arrivato. Sabato si corre l’attesissima Milano-Sanremo: la corsa più incerta nel programma, visto che ad imporsi possono essere velocisti, finisseur o addirittura scalatori come accaduto la scorsa stagione con Vincenzo Nibali. L’Italia ci riprova, a caccia di un’altra impresa sul traguardo di Via Roma. Questa volta l’uomo di punta non è però il siciliano della ...

Lotta – L’Italia punta sugli Europei Senior di Bucarest : “saranno doppiamente importanti” : Lotta: ad aprile occhi puntati sugli Europei Senior di Bucarest Chiusi i Campionati Europei Under 23, la Lotta italiana tira le somme e fissa il prossimo obiettivo. Da Novi Sad l’Italia è rientrata a casa senza medaglie, ma con due quinti posti che lasciano ben sperare per il futuro: ”Enrica Rinaldi e Simone Iannattoni hanno disputato una buona prova -sottolinea il Team Manager Lucio Caneva- e sono sulla strada giusta. Per gli ...

LIVE Strade Bianche 2019 in DIRETTA : Alaphilippe e Van Avermaet favoriti - L’Italia punta su Nibali e Moscon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2019, storica corsa ciclistica che si disputa nella campagna toscana e che costituisce uno dei primi grandi appuntamenti della stagione internazionale. Giunta alla sua tredicesima edizione, la classica italiana si è ormai consacrata come uno degli eventi più attesi non soltanto da parte di tifosi e appassionati, ma anche per gli stessi corridori. Il percorso infatti, ...

Short track - Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Martina Valcepina la stella che punta all’oro : Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di Short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. Questa l’analisi dei convocati azzurri. DONNE Martina Valcepina: è la punta di diamante della squadra azzurra. E’ reduce da un periodo magico, culminato con le due vittorie consecutive in Coppa del ...

LIVE Combinata nordica - Staffetta Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia punta alla top5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara del programma della Combinata nordica ai Mondiali di Seefeld (Austria). Si chiude con la Staffetta: 4×5 chilometri nel fondo, prima ovviamente di quattro salti dal trampolino HS109, quello piccolo. L’Italia, che non ha comunque sfigurato in questa manifestazione iridata, ci prova almeno per una top-5: in gara Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Samuel ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : Germania favorita nella staffetta - L’Italia punta ad un buon piazzamento : Domani i Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria) si chiuderanno con la staffetta. L’ultima gara di questa rassegna iridata vedrà ciascuna nazionale schierare quattro atleti. Si salterà dal trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), poi la somma dei punteggi darà il distacco per il segmento di fondo alla Cross-Country Arena, in cui ogni frazionista farà cinque chilometri. La grande favorita sarà la Germania, che ha conquistato il titolo ...

Motocross - Mondiale MX2 2019 : Jorge Prado il grande favorito per il bis - L’Italia punta su Cervellin : Il Mondiale MX2 che scatterà nel weekend del 2-3 marzo sembra avere un unico grande favorito della vigilia: lo spagnolo Jorge Prado, detentore del titolo determinato a difendere l’iride conquistato lo scorso anno. Il 17enne di Lugo si impose al termine della passata annata dopo un bel duello con il lettone Pauls Jonass passato alla categoria superiore e dunque l’iberico, che nel 2018 fu capace di vincere ben 12 Gran Premi (sette ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : scelta L’Italia per le team sprint - Pellegrino-De Fabiani puntano al podio! : Domenica 24 febbraio si disputeranno le team sprint ai Mondiali 2019 di sci di fondo, a Seefeld (Austria) si torna sulla neve per assegnare le medaglie nella staffetta veloce: le coppie in gara si affronteranno con l’obiettivo di conquistare le prestigiose medaglie iridate. L’Italia si affiderà in particolar modo al duo maschile: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, i due ...

Food delivery - L’Italiana Mymenu punta sulle consegne negli uffici : Il gruppo di Food delivery italiano Mymenu (foto: Mymenu) Consolidare le sei città in Italia in cui già fa consegne di cibo a domicilio e aggiungerne di nuove. Aumentare i servizi alle aziende. Ed espandersi oltre le attività del Food delivery propriamente detto. Sono questi i tre binari su cui viaggia il progetto industriale di Mymenu, la principale azienda italiana di consegne di cibo a domicilio, frutto di un valzer di fusioni concluse l’anno ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Si punta su Alessandro Pittin : Cinque azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali 2019 di Combinata nordica, che inizieranno venerdì a Seefeld (Austria). In questa stagione l’Italia non è ancora riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo e la speranza è che i nostri portacolori trovino il grande acuto in questa rassegna iridata, anche se non sarà facile, visto il livello degli avversari. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio gli azzurri in gara con l’analisi ai ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : le 25 convocate delL’Italia di Milena Bertolini. Si punta al successo : Una storia che continua. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. Il torneo si terrà dal 25 febbraio al 7 marzo 2019 e vedrà ai nastri di partenza le azzurre, l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la ...

Ryder 2022 - L’Italia punta su giovani e donne : I successi super di Francesco Molinari, i lavori sul campo che ospitera' la sfida tra Usa ed Europa del 2022. E poi i giovani, le donne, l'inclusione sociale e il golf nelle scuole. Festa di sport al "Marco Simone Golf & Country Club" di Guidonia Montecelio, dove e' andato in scena il primo evento 2019 della "Road to Rome 2022". Che s'e' aperto con la presentazione delle squadre Nazionali della Federgolf alla presenza, tra gli altri, di Gian ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : L’Italia punta a confermarsi al vertice - tante opportunità di medaglia per la spedizione azzurra : La nuova stagione internazionale del Karate è appena cominciata, ma è già arrivato il momento del primo grande appuntamento. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio andranno in scena ad Aalborg, in Danimarca, gli Europei Cadetti, Junior e Under21 2019. La rassegna continentale riservata alle categorie Giovanili è stata più volte terreno di conquista per la Nazionale italiana in passato. Lo scorso anno, a Sochi (Russia), gli azzurri dominarono il ...