La Basilicata va al centrodestra euro E il M5s colleziona un altro flop

Basilicata - netta vittoria del Centrodestra. Bardi Presidente - Centrosinistra in quota 30% col Pd opaco. M5s giù - ma prima forza al 20% : Dopo la nuova affermazione Matteo Salvini punta dritto alle elezioni di fine maggio per 'cambiare l'Europa'. Il governo con l'alleato Cinquestelle, ribadisce, andrà avanti fino al termine. Parole ...

Regionali Basilicata - successo per il centrodestra - Bardi : 'Abbiamo scritto la storia' : Luigi Di Maio ha commentato il risultato elettorale spiegando che "il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata , è più forte di prima passando dall'8% delle Regionali del 2013 a ...

Basilicata - la vittoria del centrodestra : Bardi batte Trerotola : "Fatta la storia" | In un anno tracollo dei Cinquestelle : Dopo Abruzzo e Sardegna, terza vittoria consecutiva per il centrodestra alle Regionali. Berlusconi esulta su Twitter. Male i Cinquestelle , che comunque restano prima forza politica, e, anche, il Pd che si consola con le liste civiche "democratiche"

Basilicata - vince il centrodestra col 42%. La sinistra perde la regione per la prima volta in 20 anni : "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di «voti dimezzati in un anno» e di «crollo», ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste , anche ...