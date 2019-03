Igor il Russo condannato all'ergastolo

(Di lunedì 25 marzo 2019)ilall'Il gup Alberto Ziroldi ha deciso il massimo della pena per il killer serbo, al secolo Norbert Feher, processato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri e per altri reatiProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...