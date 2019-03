Ergastolo per Igor il russo | il killer collegato dalla Spagna in videoconferenza

Igor «il russo» condannato all’Ergastolo : massimo della pena per il killer di Budrio : Il verdetto emesso dal gip ha accolto le richieste del pm. Norbert Feher, dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza. La moglie di Davide Fabbri: «Lo ha ammazzato lo Stato»

Igor il russo condannato all’Ergastolo per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri : Igor il russo è stato condannato all’ergastolo. Il gup Alberto Ziroldi ha deciso il massimo della pena per il killer serbo, al secolo Norbert Feher, processato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri e per altri reati. Feher, dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza. L'articolo Igor il russo condannato ...

Igor il russo - pm chiede l'Ergastolo per il killer di Budrio : Igor il russo, pm chiede l'ergastolo per il killer di Budrio Per Norbert Feher è stato chiesto il massimo della pena nell'udienza preliminare davanti al gup di Bologna. Il 38enne era collegato in videoconferenza dalla Spagna, dove è detenuto. In Italia è accusato di due omicidi: quello di Davide Fabbri e quello di Valerio ...

Killer di Budrio - il pm chiede l’Ergastolo per Igor il Russo per gli omicidi di Fabbri e Verri : Il pm Marco Forte ha chiesto per Igor il Russo, noto anche come il Killer di Budrio, al secolo Norbert Feher, la pena dell'ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri, avvenuto il primo aprile 2017 al bar alla Riccardina di Budrio, e della guardia ambientale volontaria Valerio Verri, ucciso l'8 aprile dello stesso anno.Continua a leggere

Ex Jugoslavia - Ergastolo per Radovan Karadzic : Radovan Karadzic è stato condannato alla pena dell'ergastolo dalla Corte penale internazionale de L'Aia per i crimini di guerra compiuti nei confronti dei popoli jugoslavi nelle vesti di Comandante Supremo delle forze armate serbo-bosniache e Presidente del Consiglio Nazionale di Sicurezza della Republika Srpska. L'ex leader serbo-bosniaco aveva presentato ricorso in appello dopo la prima condanna a 40 anni, ma la Corte ha deciso di aumentare ...

Karadzic condannato all'Ergastolo in appello per crimini di guerra - tra cui il massacro di Srebrenica : Tra gli uomini più ricercati al mondo, l'ex leader serbo-bosniaco era stato arrestato nel luglio 2008 a Belgrado, dove viveva sotto falso nome, occupandosi di medicina alternativa. Come dottore new ...

Tribunale dell'Aja. Ergastolo a Karadzic per il genocidio in Bosnia : Radovan Karadzic in aula al Tribunale dell'Aja, Ansa, . I giudici dell'Aja hanno condannato in appello all'Ergastolo Radovan Karadzic , al quale in primo grado erano stati comminati 40 anni di carcere.