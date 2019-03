Chunky sneakers | idee per indossarle con stile

Aldo – Le Chunky sneakers per la stagione primaverile [GALLERY] : Aldo presenta le Chunky Sneakers perfette per la stagione primaverile Sulla scia del revival anni Novanta, Aldo presenta un vero e proprio must have di stagione, le Chunky Sneakers, declinate in colorazioni pastello perfette per la primavera. Le Sneakers più di tendenza dello scorso anno si riconfermano anche per questa stagione come accessorio immancabile per ogni ragazza. Caratterizzate da una silhouette oversize, quasi futuristica, e ...