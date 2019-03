eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ladiè tristemente nota per la suatossica, i cui membri non perdono l'occasione di insultare altri giocatori per i motivi più disparati e futili. Tuttaviaha annunciato che grazie alle nuove misure introdotte, lasi è abbassata del 40%.Come riporta Rock Paper Shotgun, questa è decisamente una buona notizia, tuttavia osservando i numeri riportati daqualcosa non torna. Di seguito trovate quanto riportato da Jeff Kaplan sul forumcompagnia:"La percentuale di chat nei match competitivi che contiene abusi èdel 26.4% in America e del 16.4% in KR. La percentuale giornaliera di giocatori che commettono abusi è del 28.8% in America e del 21.6% in KR."Leggi altro...

Eurogamer_it : Blizzard afferma che la tossicità della community di #Overwatch è scesa del 40% -