Verona conquista il Palasavelli | sconfitta in casa la Poderosa

Pio e Amedeo alla conquista dell’Arena di Verona : Pio e Amedeo, reduci dall’enorme successo di pubblico e critica per la loro partecipazione al Festival di Sanremo 69 e dopo oltre un anno dal tour “Tutto fa Broadway” che ha registrato il sold out al botteghino in tutta Italia, lunedì 23 settembre, andranno in scena per la loro prima volta sul palco dell’Arena DI Verona, per il debutto del loro nuovo spettacolo “LA CLASSE NON È QUA”. I biglietti per lo spettacolo (prodotto da ...