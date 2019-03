Rilancio del turismo a Vittoria | incontro a Palazzo Iacono

Moviement - cos'è e come funziona il progetto di Rilancio del cinema in Italia : Ha un nome dalla sonorità anglofona, che contiene la parola “movie” (film, ndt) e il suffisso “– ment” (“-mento”, uguale in Italiano) e che suggerisce il concetto su cui si basa: si chiama Moviement ed è, appunto, un progetto che mira a rivoluzionare il cinema in Italia. Presentato alla stampa, verrà poi lanciato ufficialmente durante la cerimonia dei David di Donatello, previsti per il prossimo 27 marzo. L’idea di partenza di Moviement – e che ...

"Spìcciati" - i ramini per il Rilancio dell'Italia : così si possono distribuire 200 milioni ai progetti dei giovani : ... ha spiegato che 'Spìcciati è un progetto sul quale lavoriamo da oltre tre anni, sarà una realtà del no profit italiano ed ha l'obiettivo di contribuire e sviluppare l'economia, favorendo la crescita ...

ALITALIA/ Via Easyjet - restano Delta e un doppio problema sul Rilancio : Easyjet si ritira dalla partita di ALITALIA, dove Delta è disposta a partecipare solo con un 10%. Il rilancio della compagnia sembra complicato

Claudio Meloni - Il grande bluff del Rilancio delle politiche culturali : ... anzi diminuisce ulteriormente nei suoi dati complessivi, il gap di investimenti pubblici rispetto ai paesi europei è rimasto immutato, il settore legato all'economia della cultura cresce e ...

Ford Mondeo Hybrid - il Rilancio (tech) delle station wagon : Mondeo Hybrid è la ricetta studiata da Ford per riaccendere l’interesse dei consumatori verso le station wagon del segmento D e D Premium (cioè le cosidette “medie”). Categorie che – insieme – nel 2018 hanno raccolto poco meno del 3% di immatricolazioni (54.200 unità) del mercato totale. Ma gli ingredienti ideati dall’Ovale Blu per ridare alle familiari l’appeal (perduto a vantaggio di suv e crossover) sembrano ...

Milan - dinastia Maldini - tra Rilancio - del club - e gol. Di Paolo in figlio : Ogni mattina a Milano un Maldini si sveglia e sa che dovrà correre. Su un prato dalla forma rettangolare, con un pallone che rotola e il sudore a impregnare la maglia rossonera, seconda pelle di ...

La Poli ricomincia da San Cataldo. Prima tappa per il Rilancio delle marine : LECCE - Dalla festa delle idee in piazza Sant'Oronzo, che ha dato l'abbrivio alla ufficializzazione della candidatura a sindaco di Adriana Poli Bortone e alla campagna elettorale delle civiche unite, ...

La Reggia di Venaria è pronta al Rilancio e parte dal bando del direttore : Ci sarà il bando: il nuovo direttore del Consorzio Venaria Reale, che erediterà la poltrona di Mario Turetta, sarà scelto per la prima volta attraverso una selezione pubblica, metodo ritenuto più ...

Dalle città il Rilancio del Paese : Il Partito democratico è impegnato a svolgere il proprio congresso. Modi, tempi e procedure sono abbastanza originali se pensiamo a quanto sia cambiato il contesto politico e sociale rispetto a uno statuto che all'atto di nascita (2007) si poneva il solo e unico obiettivo di selezionare il leader all'interno di un sistema bipolare e maggioritario.È evidente che oggi è cambiato tutto il quadro di riferimento: dal sistema dei ...

Rilancio del mattone - allarme dei sindaci : Per rilanciare l'economia si parte dal mattone . Si tratta di un mantra che spesso ha caratterizzato la politica industriale italiana e che oggi ritroviamo anche tra le proposte che la Regione mette ...

Ginnastica - Serie A 2019 : Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini - il grande rientro in gara! Stelle della Gal Lissone pronte al Rilancio : Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini sono pronte per tornare in gara in occasione della prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica che si disputerà domenica 24 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Le due atlete sono inserite nella formazione presentata dalla Gal Lissone e sono le due punte di diamante della squadra brianzola che punterà a salire sul podio generale alle spalle dell’inarrivabile Brixia Brescia, il campionato ...

Superbike - Mondiale 2019 : Marco Melandri cerca il Rilancio in un team satellite della Yamaha. Una nuova sfida a 36 anni : Il primo Gran Premio del Mondiale Superbike è ormai alle porte e c’è tanta curiosità nell’ambiente per capire quanto potrà essere competitivo Marco Melandri nella sua nuova esperienza con il team GRT, una squadra satellite della Yamaha. Il 36enne ravennate è reduce da due buone stagioni in Ducati in cui ha portato a casa tre vittorie di manche e 23 podi complessivi, non riuscendo però quasi mai ad essere competitivo allo stesso ...

Soldi per il Rilancio del cratere sismico da spendere a Pesaro? Terzoni : 'Vicenda triste e ingiustificabile' : ...'Terremoto Centro Italia' con cui si stigmatizza l'operato della giunta regionale sull'uso dei 248 milioni di euro comunitari che dovrebbero essere esclusivamente utilizzati per rilanciare l'economia ...

Il giorno della nuova McLaren : Sainz e Norris per il Rilancio : Parte l'avventura della nuova McLaren in Formula 1. Il team di Woking presenta infatti la nuova monoposto con cui Carlos Sainz junior e il giovane esordiente Lando Norris affronteranno il prossimo ...