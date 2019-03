Reggio Emilia | circoncisione in casa fatta dai genitori | muore bimbo di 5 mesi

Reggio Emilia - bambino circonciso in casa dai genitori morto a 5 mesi : Circoncisione in casa, morto bimbo di 5 mesi. Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è...

Reggio Emilia - prete lascia la Chiesa e si sposa. La nuova vita di Achille : “Sono rinato” : La storia di Achille Melegari, 58 anni e ormai ex sacerdote, che nel 2017 ha lasciato la Chiesa e ha sposato, qualche mese più tardi, la sua Gerardina Bellassai. In una intervista, a poco più di un anno dalle nozze, ha raccontato come la sua vita sia cambiata da prete a marito: "Grazie a Dina sto conoscendo un pezzo di mondo che non avrei mai potuto apprezzare restando chiuso in parrocchia".Continua a leggere

«Start» : l’esclusivo show di Ligabue all’Italghisa di Reggio Emilia : «Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno Iotti«Start»: l'esclusivo show di Ligabue all'Italghisa @ Jarno ...

Diretta/ Avellino Reggio Emilia - risultato finale 91-59 - : grande vittoria irpina! : Diretta Avellino Reggio Emilia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 22giornata di Serie A, oggi 17 marzo,.

Reggio Emilia : Serie A. La Sampdoria vince 5-3 in casa del Sassuolo : La Sampdoria batte il Sassuolo per 5-3 nell'anticipo della 28^ giornata. Al Mapei Stadium la squadra di Giampaolo riparte contro l'Atalanta

Reggio Emilia - trovato 23enne calabrese a terra in gravi condizioni - forse investito da auto pirata : Reggio Emilia " Un 23enne originario di Reggio Calabria e residente a Formigine, in provincia di Modena, è stato trovato poco prima delle 4.30 a Rubiera nel Reggiano " lungo la via Emilia Est, in ...

Serie A Basket : Trento-Trieste - Pistoia-Sassari - Avellino-Reggio Emilia in tv e streaming : Serie A Basket: Trento-Trieste, Pistoia-Sassari, Avellino-Reggio Emilia in tv e streaming Il mondo del Basket piange un grande coach ma soprattutto un grande uomo: Alberto Bucci. L’allenatore è scomparso Sabato scorso all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Numerosi successi hanno costellato la sua carriera, il cui nome è legato indissolubilmente alla Virtus Bologna (di cui era presidente onorario dal ...

Reggio Emilia - migliaia in fila per Salgado in periferia : "Bisogna alzare l'asticella del possibile" : Cominciava la retorica del 'chiudiamo i porti', volevamo contrapporre un messaggio forte', ricorda Khadija, in un'azione che è politica dal basso, di quella che prova a cambiare le cose nel ...

Ferrarini - via libera del Tribunale di Reggio Emilia al concordato preventivo : Prima azienda italiana a produrre il prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, Ferrarini è, inoltre, considerato il brand ambasciatore dell'Italian Food Philosophy nel mondo. Il Gruppo Pini , ...

Basket - serie A Milano non si ferma - Reggio Emilia ancora ko : Reggio Emilia - Nel testacoda della 21esima giornata di serie A Milano fatica più del previsto, ma alla fine si impone su Reggio Emilia, che incassa il settimo ko di fila. A trascinare la squadra di ...

La Virtus Bologna esonera Sacripanti - arriva Djordjevic. Milano vince a Reggio Emilia : Era nell'aria, ma nessuno avrebbe immaginato ad un'accelerazione così repentina. La Segafredo Virtus Bologna ha sollevato in serata Pino Sacripanti dal suo incarico e con lui i suoi più stretti ...