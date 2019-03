Premio alla carriera per Moggi Pistocchi | Meritato | mandò la Juve in B

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) Non "dirige" una squadra di calcio da più di 10 anni. Ma continua a far discutere. Luciano, dirigente dellantus da cui nacque nel 2006 lo scandalo di Calciopoli, a tanti anni di distanza è ancora sulla cresta dell'onda. Radiato a vita dCorte federale della Figc (verdetto confermato nel 2018 dal Consiglio di Stato), da tempo l'ex dg bianconero si difende dall'accusa di avere "manovrato" il calcio italiano. Catullianamente parlando,è un odi et amo: non sono ammesse le mezze misure. C'è chi lo ama e chi lo odia, in quest'ultimo caso venendo ricambiato senza problemi. È notizia delle ultime ore ilche il Comitato dell'Ordine del Leone d'Oro di Venezia ha conferito all'ex dg dellanella sala Zuccari del Senato.Riconoscimento che non è andato giù a chi non ha il cuore bianconero, compreso Maurizio. Il giornalista Mediaset, noto per la ...

SkyTG24 : #GretaThunberg ha 16 anni ed è stata proposta per il premio Nobel per la Pace. Il suo impegno contro il riscaldamen… - PremiDavid : #TimBurton riceverà il Premio alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019 nel corso della 64a edizione dei… - present_always : PREMIO ALLA CARRIERA, SERIE B LAZIO E GDM. COMPLIMENTI -