termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019)intv o insu Sky e Tv8 GPintv e inGli appassionati di Motomondiale sono pronti a segnarsi le date sulper assistere in(o in differita, in) il. Alcunesaranno infatti visibili solo agli abbonati di Sky e andranno poi in differita su Tv8. Quest’ultimo canale trasmetterà comunque alcunein. Andiamo quindi a vedere qual è ile quali sono letrasmesse intv, a pagamento o in, su Sky e Tv8.: leSaranno 19 in tutto i Gran Premi del nuovo campionato Motomondiale. La novità diq uest’anno è che allae alla Moto2 e Moto3 si aggiungerà anche la MotoE, ovvero il campionato delle moto elettriche. Il debutto della nuova stagione disarà comunque domenica 10 marzo, con l’esordio in ...

infoitsport : Calendario MotoGP 2019: gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 - zazoomblog : Calendario MotoGP 2019: gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 - #Calendario #MotoGP #2019: #diretta - zazoomblog : Calendario MotoGp 2019 Data e orario di tutte le gare: dove vedere diretta e differita (Sky e Tv8) - #Calendario… -