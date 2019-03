Bologna | fratellini morti Il padre | Erano in castigo

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)La Procura die le forze dell'ordine stanno cercando di far luce sulla morte di Benjamin e David, i ragazzini di 11 e 14 anni che ieri mattina sono precipitati dall'ottavo piano di una palazzina in via Quirino di Marzio. A soccorrerli sono stati i vicini di casa non appena hanno notato i loro corpi sull'asfalto. Secondo il racconto di uno di loro, quando sono stati ritrovatiancora vivi. Sempre lo stesso vicino, intervistato da Sky, ha anche raccontato che il, Heitz Nathan Chabwore, dopo aver chiesto se era stata chiamata un'ambulanza, non sarebbe sceso in strada per sincerarsi delle condizioni dei suoi figli.Un comportamento quantomeno anomalo, che insospettisce gli inquirenti impegnati nel tentativo di far luce su questa tragedia. Il, interrogato dalle forze dell'ordine, ha raccontato di aver messo i suoi figli in punizione poco prima ...

