Amici | il lutto improvviso e lo strazio di Lorella Boccia | Papà | sono qui e stringo

Lutto a Reggio Emilia - malore dopo una partita di basket con gli Amici : Alex muore a 19 anni : Alex Mornini è morto a 19 anni per un improvviso malore lasciando nel Lutto tutta Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Aveva giocato a basket con gli amici ma quando è tornato a casa è svenuto e non ha mai ripreso i sensi. A scoprirlo esanime nella sua cameretta la madre, che ha allertato i soccorsi.Continua a leggere