Aladdin | nel nuovo spot il Genio di Will Smith e Jafar in azione!

«Aladdin» : il Genio di Will Smith diventa blu nel nuovo teaser : CRUDELIA (2018)IL RE LEONE (2019)PINOCCHIO (2018)DUMBO (2019) MULAN (2018)LA SIRENETTA (2017)ALADDIN (2019) GENIESCAMPANELLINOROSE RED (2019)THE CHRONICLES OF PRYDAIN «Ma tu davvero non sai chi sono? Genio, desideri, lampada. Non ti dice proprio niente?». Will Smith, che nel primo trailer di Aladdin aveva scatenato l’ira dei fanatici Disney perché rimasto del proprio colore «umano», è diventato blu. Grosso, fumoso ed etereo come il Genio della ...