Snowboard | PSL Winterberg 2019 | vincono Lukas Mathies e Patrizia Kummer | eliminati ai

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Daniele Bagozza trionfa nel PSL! Terzo posto per Roland Fischnaller : Daniele Bagozza trionfa nel PSL di Secret Garden , Cina, e a 23 anni conquista la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il gio

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Daniele Bagozza trionfa nel PSL! Terzo posto per Roland Fischnaller : Daniele Bagozza trionfa nel PSL di Secret Garden (Cina) e a 23 anni conquista la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il giovane talento azzurro, dopo aver centrato lo scorso mese a Rogla il primo podio nel massimo circuito, con un secondo posto nel PGS, riesce ora a trovare la gara perfetta in slalom, sfruttando al meglio gli errori degli avversari per centrare questo grande risultato. Il cammino di Bagozza è ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : in Cina un PSL e un PGS per delineare le classifiche : Si resta in Asia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo che vive il terzultimo appuntamento della stagione: ci si sposta dalla Corea, dove sabato scorso si è gareggiato in quel di PyeongChang, alla Cina, dove in quel di Secret Garden nel week-end andranno in scena un PGS ed un PSL. Prove sicuramente fondamentali in chiave sfera di cristallo. Tra gli uomini è l’Austria che sta facendo la voce grossa in questa ...

Snowboard : Roland Fischnaller strepitoso argento nel PSL. Nella sfida generazionale trionfa un mostruoso Loginov : Una vera e propria sfida generazionale. Venti anni di differenza: un italiano che ha fatto la storia nell’ultimo decennio di questo sport, un russo che è pronto a riscriverla, mettendo un primo grande tassello in questi Mondiali di Snowboard in quel di Park City. Dmitry Loginov è davvero stellare in terra statunitense: il Millenial fa due su due e, dopo aver trionfato ieri nel PGS si impone anche nel PSL, centrando una clamorosa doppietta. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PSL femminile vittoria dell’elvetica Julie Zogg - fuori agli ottavi Nadya Ochner : L’elvetica Julie Zogg vince lo slalom parallelo dei Mondiali Snowboard in corso a Park City: negli States la svizzera si mette al collo la medaglia d’oro superando nella big final l’ucraina Annamari Dancha per 0″85, mentre il bronzo va alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che nella small final supera per 0″90 la russa Maria Valova. I due successi sono arrivati sul tracciato blu, apparso il più rapido per tutta ...

Snowboard : Roland Fischnaller strepitoso argento nel PSL. Nella sfida generazionale trionfa un mostruoso Loginov : Una vera e propria sfida generazionale. Venti anni di differenza: un italiano che ha fatto la storia nell’ultimo decennio di questo sport, un russo che è pronto a riscriverla, mettendo un primo grande tassello in questi Mondiali di Snowboard in quel di Park City. Dmitry Loginov è davvero stellare in terra statunitense: il Millenial fa due su due e, dopo aver trionfato ieri nel PGS si impone anche nel PSL, centrando una clamorosa doppietta. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PSL femminile vittoria dell’elvetica Julie Zogg - fuori agli ottavi Nadya Ochner : L’elvetica Julie Zogg vince lo slalom parallelo dei Mondiali Snowboard in corso a Park City: negli States la svizzera si mette al collo la medaglia d’oro superando nella big final l’ucraina Annamari Dancha per 0″85, mentre il bronzo va alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che nella small final supera per 0″90 la russa Maria Valova. I due successi sono arrivati sul tracciato blu, apparso il più rapido per tutta ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...

LIVE Snowboard - PSL Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia delle medaglie guidati da Fischnaller : Buonasera e benvenuti alla seconda giornata dedicata allo Snowboard parallelo per quanto riguarda i Mondiali di Park City (Stati Uniti). Oggi va in scena la specialità non olimpica (lo è stata per Sochi 2014), quella del PSL, lo slalom. L’Italia, dopo la delusione di ieri, con nessun azzurro nella top-5, va a caccia di un pronto riscatto. Ci proverà a trascinare la squadra tricolore sicuramente il veterano e capitano da anni: Roland ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mosca 2019 : Ochner/March chiudono quarti nel PSL a squadre : Non arriva il secondo podio in due uscite per quanto riguarda il Mixed Parallel Slalom Team in casa Italia: dopo aver centrato la seconda piazza in quel di Bad Gastein gli azzurri non si ripetono in quel di Mosca, nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, e chiudono in quarta posizione. A trionfare in una spettacolare sfida di Big Final è l’Austria, che trova il bis dopo il trionfo casalingo di qualche settimane fa: Daniela Ulbing e ...

Snowboard - PSL Mosca 2019 : vittorie per Andrey Sobolev e Julie Zogg - fuori agli ottavi Aaron March e Nadya Ochner : Non arrivano soddisfazioni per l’Italia nel PSL di Mosca, dove si sta svolgendo la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Dopo i grandi risultati ottenuti nel gigante nelle ultime gare, gli azzurri non riescono invece ad incidere in questo slalom, specialità più ostica per i nostri portacolori. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nella gara maschile trionfa il russo Andrey Sobolev, ...

Snowboard - PSL Mosca 2019 : vittorie per Andrey Sobolev e Julie Zogg - fuori agli ottavi Aaron March e Nadya Ochner : Non arrivano soddisfazioni per l’Italia nel PSL di Mosca, dove si sta svolgendo la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Dopo i grandi risultati ottenuti nel gigante nelle ultime gare, gli azzurri non sono riusciti invece ad incidere in questo slalom, specialità più ostica per i nostri portacolori. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nella gara maschile trionfa il russo Andrey ...