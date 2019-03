Pallavolo | la FIPAV Brescia premia la Millenium | un riconoscimento anche per Anna Danesi

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Domenica, in occasione dell’ultimo match casalingo di Regular Season della prima stagione in Serie A1 della, il CT diha deciso dire le due eccellenzene in ambito femminile In pieno accordo con il Sodalizio del presidente Roberto Catania con e con Lega Volley Serie A Femminile, la PresidenteTiziana Gaglione, alla presenza degli altri componenti del Comitato Territoriale, premierà Veglia e compagne e l’atletana dell’Imoco Volley Conegliano, prima del fischio d’inizio previsto alle 17:00.Per la Banca Valsabbinaè stata una prima stagione incredibile, che ha visto la crescita di squadra e società: salvezza raggiunta con ben sette giornate di anticipo e con l’ambizioso obiettivo playoff non poi così distante. Le Leonesse di coach Mazzola, dopo il battesimo di fuoco ...

