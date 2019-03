Inter | nuova stoccata da Frank De Boer | “gruppo marcio | volevo cambiare tutto e buttare

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019)Detorna a parlare della sua pessima esperienza all’e non risparmia una dura critica ai nerazzurri, definendo ‘’ il gruppo nello spogliatoio con il quale ha avuto a che fare Nel 2016 l’avventura diDeall’non è stata certo indimenticabile, tanto per giocatori e tifosi, che non hanno un gran ricordo del tecnico olandese, tanto per l’attuale allenatore dell’Atlanda United (MLS) che ha sempre criticato le condizioni complicate che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.vistato dalla testata olandese Voetbalzone,Deha rivolto una dura critica all’ambiente nerazzurro dell’epoca: “l’a struttura e la cultura perché quel club non aveva vinto nulla per molto tempo. Mi sono completamente immerso in questo,davvero lavorare con i ...

