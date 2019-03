ePrix Sanya | Vergne trionfa

corrieredellosport

(Di sabato 23 marzo 2019) Rowland-al via, prima fila con l'inglese di Nissan a firmare la prima pole in carriera.-Rowland 45 minuti e un giro più tardi . In mezzo, undiche per 25 minuti vive senza ...

F1Daviderusso : RT @FormulaPassion: #FormulaE | #SanyaEPrix 2019: #Vergne fa il campione e si prende la vittoria - motorboxcom : ePrix Sanya - Vergne torna al successo, Da Costa nuovo leader -