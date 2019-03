Baghouz | muore il Califfato | nasce la nuova Isis E per l' Europa non è una

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Una storia insanguinata si conclude a. Ma daneun'altra, non meno inquietante. L'ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria,, è stata liberata. Ad annunciarlo è Mustafa Bali, portavoce delle Forse democratiche siriane (Sdf), le milizie curde appoggiate dagli Stati Uniti. "Le Forze democratiche siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddettoe la sconfitta territoriale al 100 per cento dell'. In questo giorno unico, commemoriamo migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso possibile la vittoria", ha annunciato Bali su Twitter. "Questo è un momento storico, che abbiamo atteso insieme alla comunità internazionale", aggiunge Abdel Kareem Umer, il capo delle relazioni internazionali delle Sdf, ai microfoni dell'agenzia Dpa. "Questo non significa che abbiamo messo fine al terrorismo e a Daesh . Abbiamo messo ...

