Auto contro palo sulla provinciale | un uomo portato in ospedale

Scontro tra Auto - morti tre ragazzi : ANSA, - BRINDISI, 23 MAR - Tre giovanissimi sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto nella notte due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di ...

Calabria - Auto di ragazzi ha uno scontro frontale : morti Cristian e Michele - avevano 18 anni : Cristian Galatà e Michele Varone, due ragazzi poco più che diciottenni, sono morti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Grande Comunicazione Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Melicucco.Continua a leggere

Caserta : Cristian si schianta contro un muro - poi muore carbonizzato nella sua Auto : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante il decesso di una giovane persona, è avvenuta nelle scorse ore in provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Macerata Campania. Cristian Moronese, un ventitreenne originario di Santa Maria Capua Vetere, ha perso tragicamente la vita per via di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, il giovane è morto tra le ...

Tir lumaca - il corteo degli Autotrasportatori contro la chiusura della E45 : La protesta è organizzata da Assotir Perugia che denuncia: "Non ci sarà nessuna riapertura per i mezzi pesanti...

Scontro frontale tra due Autobus - almeno 60 morti : almeno 60 persone sono morte a causa dello scentro tra due autobus nella regione meridionale di Bono, nel Ghana. A quanto riferisce la polizia locale, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, intorno alle 2 di notte. A quanto reso noto dalla polizia, l'incidente si e' verificato nella regione del Bono, a circa 430 chilometri di distanza dalla capitale, Accra. "I due veicoli stavano viaggiando in direzione opposte quando e' avvenuta la ...

Perde il controllo dell'Auto che piomba sui tavolini del bar a Casal Palocco : travolte due donne : Ha perso il controllo dell'auto ed è finita addosso a due donne che stavano passando di fronte all'ingresso di un bar. È successo nel primo pomeriggio di ieri a piazza Esopo, nell'isola 46, all'...

Autobus in fiamme a Milano - il Viminale : "Più controlli sugli autisti" : Autobus in fiamme a Milano, il Viminale: "Più controlli sugli autisti" Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per il rilascio e il rinnovo delle ...

Brindisi - scontro tra Auto e mezzo pesante : morti due chef di 36 e 25 anni mentre vanno a lavoro : Francesco Lobefaro, 36 anni, e Giuseppe Marzio, di 25, stavano andando a lavoro quando si sono scontrati con la loro auto contro un mezzo agricolo sulla strada statale 16 tra Ostuni e Montalbano. Uno faceva lo chef e l'altro era il suo aiutante in un ristorante che stavano raggiungendo per lavorare in serata.Continua a leggere

Brindisi - frontale sulla Statale : Auto si schianta contro un trattore - morto chef e il suo aiutante : Schianto frontale tra un'auto e un trattore: due morti nel Brindisino. Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi....

Scooter contro Auto in piazza Corvetto - ferito 35enne : Incidente nella serata di giovedì nella all'uscita della galliera Nino Bixio, in direzione di piazza Corvetto, nel centro città. A restare ferito, in uno schianto che ha coinvolto uno Scooter e alcune ...