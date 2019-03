' Una città che cresce | è una città che guarda al futuro'

Torna In'S RUnandgo in 5 città italiane : Il fondista campione del mondo lascerà il suo elemento naturale per mettersi alla prova nella StraGenova , 10 o 4 km,, dopo il bronzo agli Europei 2014 e 2016 e l'argento alla Santa Fè-Coronda, la 57 ...

Lo sport va sempre più in città - cronaca di Una rivoluzione : ... sul pendio inventato di Mondeville, per volere della Federazione Europea, che allora sognava un calendario tutto suo e alternativo a quello della Coppa del Mondo. Adesso il parallelo è una festa ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il futuro di Lodi corre su Una ciclabile : Due milioni di euro di investimenti sulle piste ciclabili, l'introduzione della tariffa puntuale per ridurre ancora di più la quantità di rifiuti non differenziati, il consolidamento del rapporto con l'Università e col Polo Tecnologico Padano e il supporto di una fitta rete sociale a sostegno delle fragilità. Sono questi i principali strumenti sui quali Sara Casanova, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco di Lodi. “Grazie all'impegno e alla ...

Mandzukic - la sua città in Croazia gli dedica Una targa : 'Un sogno questo tributo' : Un tributo speciale quello riservato a Mario Mandzukic dalla sua città in Croazia. A Slavonski Brod è stata svelata dallo stesso attaccante una targa commemorativa che lo celebra per l'impresa ...

Reddito cittadinanza - c'è Una falla : erogato per tre mesi anche se non si ha diritto : Il Reddito di cittadinanza è un Far West. All'inizio beneficerà del sostegno anche chi, in realtà, ha un Reddito superiore alla soglia stabilita dall'esecutivo per accedere alla misura anti-povertà. ...

Reddito di cittadinanza - c'è Una falla : erogato per tre mesi anche se non si ha diritto : Il Reddito di cittadinanza è un Far West. All'inizio beneficerà del sostegno anche chi, in realtà, ha un Reddito superiore alla soglia stabilita dall'esecutivo per accedere alla misura anti-povertà. ...

10 motivi per cui Singapore è Una città intelligente : (foto: Rustam Azmi/Getty Images) La città-Stato che sorge sull’isola di Singapore è oggi molto più di una smartcity. Oltre a essere il primo Paese al mondo a essersi guadagnato il titolo di smartnation, negli ultimi anni la metropoli si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto da 5 milioni e mezzo di abitanti, dove sperimentare e mettere alla prova una lunga lista di soluzioni hi-tech che spaziano dalle auto a guida autonoma alla ...

Una città in rapida crescita : ecco Nairobi vista dallo spazio [FOTO] : La missione Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra Nairobi, una delle città in più rapida crescita dell’Africa orientale. La popolazione di Nairobi è aumentata notevolmente negli ultimi 30 anni, con i residenti nelle zone rurali che si sono riversati nella città in cerca di lavoro. La città, visibile al centro dell’immagine, ha ora una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, la grande maggioranza ...

Nuova Zelanda : governo pronto a Una stretta sulle armi - ma i cittadini le restituiscono da soli : Dopo la strage di Christchurch, sarà avviata a che un'inchiesta sui servizi segreti: il killer non era infatti mai stato schedato

Le città - in - visibili di Calvino Una serata con Sonia Bergamasco : È qui che incontra intellettuali come Norberto Bobbio ed Elio Vittorini che lo introducono al mondo culturale dell'epoca, e sopratutto Cesare Pavese, con il quale stabilirà un duraturo rapporto di ...

New York da record. Il quartiere del lusso è Una città nella città - costata 25 miliardi - : Via i veli anche a negozi con marchi di lusso e ristoranti, con una varietà culinaria che copre paesi e tradizioni da tutto il mondo. A breve cominceranno ad insediarsi i residenti dei vari ...

New York da record. Il quartiere del lusso è Una città nella città (costata 25 miliardi) : New York Nel 2019 New York cambia profilo, e si arricchisce di nuova identità con il più costoso progetto immobiliare privato nella storia degli Stati Uniti e il più grande dai tempi del Rockefeller Center. Quello con cui una città alle prese con bilanci pubblici in profondo rosso tenta il rilancio grazie al settore privato, determinata a far si che la stella della Grande Mela brilli più alta di tutte.Hudson Yards, il nuovo quartiere di tendenza ...

'La Piazza ad Almirante : Una offesa alla città - alla Costituzione e alle istituzioni democratiche' : Non c'è nessun atto nella vita politica di Almirante che merita l'intitolazione di quella che oggi è per grandezza la seconda Piazza di Ladispoli. La Giunta e il Sindaco in particolare vogliono solo ...

Nel giardino di Palazzo Corsini riemerge Una cittadella sotterranea di duemila anni fa : Nel giardino di Palazzo Corsini, una delle «regge» di Roma, lì visse anche Cristina di Svezia,, un filo al di sotto del piano di calpestio attuale, è venuta alla luce una vera e propria cittadella ...