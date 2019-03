Tortini dal cuore caldo al Nesquik

cosacucino.myblog

(Di venerdì 22 marzo 2019)dalalIniziate a tritare il cioccolato al latte, adagiatelo in un pentolino e fatelo sciogliere a bagnomaria insieme al burro. Quando il cioccolato si sarà sciolto lasciatelo raffreddare.Adesso mettete in una ciotola della planetaria le uova insieme a un tuorlo, allo zucchero a velo, alla vanillina e a un pizzico di sale e sbattete con una frusta fino a quando il composto avrà assunto un colore più chiaro e gonfio.Quando le uova saranno belle gonfie unitevi il cioccolato che avete sciolto in precedenza, ile la farina e mescolate il tutto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.A questo punto prendete gli stampini in alluminio, imburrateli e infarinateli, poi versateci il composto coprendo quasi fino all’orlo e infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 12-13 minuti.Quando i vostridalal...

