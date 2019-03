Prete pugnalato durante messa a Montreal

ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2019) Une' stato accoltellato nel corso di unanella chiesa di Saint-Joseph, a. Lo riferiscono i media locali. Padre Claude Grou e' stato ferito leggermente e non e' in pericolo di vita, si precisa. L'aggressore -ancora ignoti i motivi del gesto- e' stato arrestato.

