Ondata di aggiornamenti per ASUS Zenfone 5 e 5Z | le correzioni

optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)L'ultimo aggiornamento5 e 5Z risaliva a metà del mese scorso, quando erano stati, tra le altre cose, risulti i problemi SIM che avevano riguardato qualche esemplare. A distanza di qualche settimana, eccone arrivare un altro, sia per il medio che per il top di gamma (il primo con patch di sicurezza di marzo 2019, ed il secondo con patch di febbraio). A bordo di entrambi i modelli è stato corretto un disturbo che generava una scorretta rotazione delle fotografie con l'app Line. Sono state introdotte anche alcune ottimizzazioni per la parte audio, oltre che alcuni miglioramenti di natura generale a livello di sistema.I firmware corrispondono alle sigle WW ZS620KL 90.11.162.45 (per5) e WW ZS620KL 90.11.162.45 (per5Z). I pacchetti pesano, in entrambi i casi, circa 650MB, ed è pertanto preferibile venga scaricato sotto rete Wi-Fi (a meno che non ...

OptiMagazine : Ondata di aggiornamenti per #ASUSZenfone5 e 5Z: le correzioni - dimitriluinetti : Windows 10, nuova ondata di aggiornamenti cumulativi: ecco le novità - HWfiles - filoage : Windows 10, nuova ondata di aggiornamenti cumulativi: ecco le novità -