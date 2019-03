Mosul | almeno 100 vittime del naufragio sul fiume Tigri

ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2019) E' drammaticamente cresciuto il bilancio delledelsulnei pressi della citta' di: a quanto riferito da fonti ministeriali irachene sono oltre i 100 le persone morte in seguito all'incidente, quando un traghetto si e' capovolto a causa dell'eccessivo numero di passeggeri, che si trovavano a bordo per festeggiare il capodanno curdo. Il primo ministro dell'Iraq, Adel Abdel Mahdi, ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il premier, dopo essersi recato sul luogo del disastro, ha anche visitato l'ospedale e l'obitorio di. A quanto afferma un cronista di Al Jazeera, circa 200 persone persone si trovavano a bordo della nave, per la maggior parte famiglie con bambini: e' invece di sole 50 persone il numero massimo di passeggeri consentito.Il bilancio del tragicosule' cresciuto costantemente nel corso delle ore. Secondo il ...

Atlantide4world : #Iraq:??il momento in cui un traghetto,affollato da famiglie con bambini che festeggiavano il #Nawruz,si è ribaltato… - contribuenti : Iraq: traghetto si ribalta sul Tigri a Mosul, almeno 60 morti -