Lu-Ve | risultati in crescita nel 2018

Dividendo Enel 2019 a 0 - 28 euro - saldo più acconto - e risultati 2018 in crescita : azioni "calde" su Borsa Italiana oggi :

Cairo Communication annuncia risultati in crescita trainato da La7 : Cairo Communication in occasione della STAR Conference ha annunciato dati preliminari consolidati per il 2018, che evidenziano ricavi consolidati per 1.322,8 milioni di euro rispetto ai 1.212,3 ...

Gamenet - risultati 2018 in forte crescita. Titolo in rally : Grande giornata per Gamenet , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,55%. A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati finanziari del 2018 annunciati oggi dalla stessa società. L'...

Snam - risultati 2018 in crescita e sopra le previsioni : I principali indicatori economici di Snam nel 2018 sono risultati in crescita rispetto all'anno precedente e superiori alle guidance comunicate al mercato. I ricavi totali ammontano a 2.586 milioni di ...

Credem - risultati in crescita nel 2018 : Credem ha archiviato l'anno scorso con un utile netto consolidato pari a 205 milioni di euro, +2,6% a/a, senza la contribuzione ai fondi di risoluzione e di tutela dei depositi. Anche considerando ...

Fastweb - risultati in crescita nel 2018 : Fastweb archivia un altro anno di risultati positivi con clienti e margini in crescita per il 22esimo trimestre consecutivo. Il 2018 si è chiuso con un utile netto di 106 milioni di euro , in ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 6 febbraio. Svetta Marc Marquez - Valentino Rossi in crescita con la Yamaha : Le temperature sull’asfalto sono elevatissime e le condizioni estreme ma Marc Marquez è sempre il migliore. Hanno preso il via quest’oggi, in quel di Sepang (Malesia), i Test ufficiali riservati ai team di MotoGP che prenderanno parte al pRossimo Mondiale, il cui esordio è programmato a Losail (Qatar) il 10 marzo. Come dicevamo, l’iberico della Repsol Honda davanti a tutti. Una sorpresa non per le note qualità di guida del ...