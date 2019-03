De Martino nel cast di Don Matteo e potrebbe esserci anche Belen

Don Matteo 12 anticipazioni : Stefano De Martino entra nel cast? : Stefano De Martino pronto a recitare nella nuova stagione di Don Matteo? Stefano De Martino potrebbe presto debuttare in qualità di attore. L’ex marito di Belen Rodriguez, che ha spiccato il volo grazie al programma Amici di Maria De Filippi, si è cimentato in questi anni nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi e di conduttore con Made in Sud. Ora potrebbe diventare un protagonista di Don Matteo. La dodicesima stagione della ...

Don Matteo 12 : Stefano De Martino nel cast? : Stefano De Martino vive un periodo d'oro. Gli ascolti di Made in Sud sono importanti (e sotto certi punti di vista addirittura sorprendenti), tanto che l'ex ballerino è ambito da più parti. Come rivela il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 22 marzo, nella prossima stagione televisiva De Martino potrebbe debuttare come attore.Proprio così: il settimanale diretto da Massimo Borgnis rivela che sono alle battute finali le ...

Elisa Isoardi non teme più Antonella Clerici. Alla Prova del Cuoco arriva De Martino : Elisa Isoardi e Antonella Clerici hanno deposto le armi. A dir la verità, non avevano mai veramente litigato ma si era creato un inevitabile confronto, dato il passaggio di testimone Alla conduzione della Prova del Cuoco. La Clerici ospite a Domenica In dAlla sua amica Mara Venier ha chiarito una volta per tutte che non tornerà a presentare il celebre programma di cucina. Dunque, Elisa Isoardi può stare tranquilla, da Antonellina non deve temere ...

La situazione esistente a San Martino - c.da Mannella - di Spadafora : La situazione esistente a San Martini - c.da Mannella di Spadafora, e' descritta dal candidato sindaco Lillo Pistone, che afferma : 'sono qua perche' sono stato interpellato dai miei concittadini di ...

La prova del cuoco : Anche Vittoria Belvedere e Stefano De Martino nella giuria della ventiseiesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi parte la ventiseiesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con una nuova veste e con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di ...

Belen - il messaggio d'amore nella notte su Instagram : «È per Stefano De Martino» : Belen e Stefano De Martino, è di nuovo amore? Da giorni, non si parla d'altro. La showgirl argentina e il nuovo conduttore di Made in Sud ci starebbero riprovando. Da anni, i fan...

Stefano De Martino - il debutto come conduttore di Made in Sud : “Mi sfiderò con Belen per due puntate. Cosa c’è di vero nel gossip tra noi? Poco o niente” : Stefano De Martino sta per debuttare alla conduzione di Made in Sud: un’importante scommessa per la Rai2 di Carlo Freccero, un bel traguardo per il 29enne di Torre Annunziata. “Cosa porto? Gli addominali”, scherza nel promo che annuncia la messa in onda della prima puntata del programma comico, prevista per lunedì 4 marzo. Ma in realtà l’ex ballerino di Amici porterà molto altro: la sua verve comica e la sua freschezza anzitutto, ...

Belen pensa a Stefano De Martino? Messaggi e dediche speciali nel cuore della notte : Belen Rodriguez è ancora innamorato di Stefano De Martino? I Messaggi della showgirl insospettiscono i fan Gli occhi degli appassionati di gossip in questi giorni sono tutti puntati su di loro: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da quando sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi i rumours sul loro conto sono impazziti. C’è chi sarebbe […] L'articolo Belen pensa a Stefano De Martino? Messaggi e dediche speciali nel ...

Scoop : Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?! Nell’articolo trovi la foto del bacio tra i due ex : Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Se ne parlava da alcune settimane: ora i due ex coniugi sono stati paparazzati da Chi mentre di baciano teneramente. “Belen e De Martino... L'articolo Scoop: Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?! Nell’articolo trovi la foto del bacio tra i due ex proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Basket femminile - le migliori italiane della 16a giornata di Serie A1. Jasmine Keys senza rivali nella vittoria di San Martino di Lupari - bene Fabbri e Romeo : nella sedicesima giornata di un campionato di Serie A1 che continua senza Napoli e con parecchie sue giocatrici trasferitesi altrove, a dominare la scena italiana è Jasmine Keys, oramai un punto fermo di San Martino di Lupari e potenziale candidata a diventare un perno delle future Nazionali. La vicentina è andata molto vicina a ritoccare il proprio massimo in carriera per valutazione, con il 25 ottenuto nella sfida contro il Geas Sesto San ...