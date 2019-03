Corea del Sud - spiavano gli ospiti dell'hotel con la webcam : Corea del Sud, spiavano gli ospiti dell'hotel con la webcam Due persone arrestate dalla polizia. Circa 1.600 le persone riprese a loro insaputa in alberghi di dieci città del Paese. Le immagini trasmesse su un sito di live streaming con oltre 4mila iscritti Parole chiave: ...

Corea del Sud - un allarme per salvare i pedoni 'smombie' - cioè zombie da smartphone - : Dai pali imbottiti ai cartelli stradali, come si combattono gli 'smombie' nel mondo 'Il numero di incidenti che coinvolgono persone attaccate allo smartphone è aumentato, soprattutto nei pressi di ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : la Cina resta imbattuta - la Svezia supera la Corea del Sud : Terza giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine dell’ottava sessione del round robin in testa alla classifica troviamo la Cina, unica squadra ancora imbattuta. La formazione guidata dalla skip Jie Mei ha superato di misura la Lettonia per 6-5 ed ha poi battuto nettamente le padrone di casa della Danimarca per 8-4. Il big match odierno tra Svezia e Corea del Sud è stato dominato dalle campionesse ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Cina e Corea del Sud al comando dopo la seconda giornata : seconda giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine della quinta sessione del round robin al comando della classifica troviamo due squadre asiatiche: Cina e Corea del Sud. Le cinesi hanno travolto 10-2 la Finlandia e poi hanno superato 10-7 la Scozia, mentre le Coreane hanno battuto di misura 7-6 la Russia e poi si sono imposte per 9-5 contro gli Stati Uniti. Due vittorie anche per le campionesse ...

Auguri Trap - monumento del calcio italiano : 'una sola partita vorrei rigiocare - quella contro la Corea' : Giovanni Trapattoni compie oggi 80 anni. In oltre 50 anni di carriera, dal centrocampo del Milan di Rocco alla panchina, ha vinto praticamente tutto. Unico rammarico l'esperienza nella nazionale nel ...

BTS : una loro esibizione è stata inserita nel video dell'inno nazionale della Corea del Sud : Congratulazioni ragazzi , continuate a portare alta la bandiera sud Coreana nel mondo! via GIPHY Il 13 aprile , il giorno dopo l'uscita del loro nuovo disco "Map of the Soul: Persona", i BTS ...

Corea del Nord - misteri e trame nelle ambasciate di Kim : Un altro enigma è rappresentato dalle attività nelle ambasciate della Repubblica popolare democratica di Corea nel mondo. Le sedi diplomatiche operano come grandi collettori di fondi e prodotti di ...

Blitz all’ambasciata della Corea del Nord a Madrid : “Assalto della Cia” : Doveva sembrare una banale rapina, ma era un’operazione più sofisticata che sta facendo esplodere un caso internazionale. L’irruzione di un commando nell’ambasciata NordCoreana di Madrid del 22 febbraio, sarebbe opera, secondo i servizi spagnoli, di una squadra d’assalto formata da membri «legati alla Cia» alla ricerca di documenti delicati e di in...

LG G8 ThinQ in pre-ordine in Corea del Sud dal 15 marzo a 700 euro : LG ha reso noto che i pre-ordini di LG G8 ThinQ prenderanno il via venerdì 15 marzo in Corea del Sud e dureranno fino al 21 marzo L'articolo LG G8 ThinQ in pre-ordine in Corea del Sud dal 15 marzo a 700 euro proviene da TuttoAndroid.