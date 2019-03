Berlusconi fa il tifo per Bardi : "Cambiamo la Basilicata" : Mentre resta ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per un intervento di ernia inguinale, Silvio Berlusconi fa il tifo per Forza Italia in vista delle elezioni Regionali in Basilicata.Il Cavaliere, racconta l'Adnkronos, sta trascorrendo la convalescenza nella clinica milanese in vista del suo ritorno a Roma, dove farà il punto con i suoi e con i coordinatori regionali. Due gli appuntamenti importanti: la campagna elettorale per le ...

Pier Silvio e Marina Berlusconi faccia a faccia : summit segreto - gli unici due big Mediaset ammessi : summit blindato a casa di Marina Berlusconi. La bomba la sgancia il sito Dagospia, sempre bene informato. La presidente Mondadori ha incontrato a pranzo il fratello Pier Silvio, numero uno di Mediaset, il direttore di Chi e amico personale Alfonso Signorini e Maria De Filippi, conduttrice di punta e

La Confessione (Nove) - Gomez a Costanzo : “Berlusconi nel 94 le chiese un parere sulla politica?”. “Dissi ‘non ti voterò mai'” : Il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì alle 22.45 su Nove. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it rievoca il periodo precedente la “famigerata” discesa in campo di Silvio Berlusconi, quando due opposte fazioni di collaboratori del Cavaliere si fronteggiavano per incoraggiare o dissuadere l’allora presidente di Fininvest nella decisione di ...

Matteo Salvini - botto Lega : i due big che scippa a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La Lega sfonda nel Lazio e crea un terremoto nel centrodestra locale, ma con evidenti ripercussioni nazionali. Nicola Ottaviani di Forza Italia e Monica Picca di Fratelli d'Italia sono appena passati al Carroccio. Si tratta di due big: Ottaviani, forzista della prima ora a fianco di Silvio Berluscon

Berlusconi : "Basilicata? Sono fiducioso" : Roma Per un'ernia non è potuto andare in Basilicata per chiudere la campagna elettorale del centrodestra, Silvio Berlusconi, ma è già pronto a partecipare alla conferenza stampa della vittoria, con ...

Chi é Imane Fadil : causa morte - biografia e rapporto con Berlusconi : Chi é Imane Fadil: causa morte, biografia e rapporto con Berlusconi Imane Fadil, la biografia Imane Fadil è scomparsa il primo marzo scorso ma solo il 18 marzo i primi esami hanno rivelato che ad ucciderla sarebbero stati degli “agenti tossici non reperibili in commercio”. In pratica, una delle testimoni principali del Caso Ruby con al centro Silvio Berlusconi potrebbe essere stata avvelenata. Gli inquirenti adesso si concentrano sulla ...

Vittorio Feltri e lo sciopero del Giornale : 'Mai visto tanta stupidità. Fa bene Berlusconi...' : Segno che il corpo redazionale vive fuori dal mondo e pensa di andare avanti in eterno rifilando a Berlusconi l'onere di ricoprire il passivo gestionale. Non so se si tratti di ingenuità o di ...

Elezioni Basilicata - Berlusconi dall’ospedale dà istruzioni ai suoi : “Centrodestra può farcela” : Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, partecipa a distanza alla campagna elettorale per le regionali: "Sono fiducioso, il centrodestra unito vincerà anche in Basilicata. Dite ai lucani di votare innanzitutto Forza Italia". E ha detto che sarà presente a Roma per i 25 anni di Forza Italia.Continua a leggere

Berlusconi pronto a correre : "Io capolista alle Europee" : "Sto bene, ci vediamo martedì prossimo", tranquillizza la voce di Silvio Berlusconi dal cellulare di Sestino Giacomoni. Parla in vivavoce ai coordinatori regionali di Forza Italia, che per due ore hanno discusso nella sede romana di piazza San Lorenzo in Lucina di candidature alle amministrative e alle europee.Reduce dall'operazione d'urgenza al San Raffaele per un'ernia inguinale, il Cavaliere racconta di aver avuto forti dolori martedì, quando ...

Silvio Berlusconi operato per un'ernia inguinale - parla il medico : 'Non lo si può fermare' : Paura ieri per il noto politico del centrodestra Silvio Berlusconi che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per un'ernia inguinale incarcerata. L'intervento è ben riuscito e lo staff medico personale spiega con soddisfazione che la sua convalescenza procede nel migliore dei modi possibili. L'intervento chirurgico per l'ernia inguinale L'ex premier Silvio Berlusconi è costantemente impegnato nella sua attività politica, in ...

Salvini si salva sul caso Diciotti ma grazie ai voti di Berlusconi e Fratelli d'Italia : Per il Movimento 5 Stelle è il giorno più nero. La giornata inizia con l'arresto del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e finisce con la presa d'atto che i dissidenti ammontano a un numero tale da poter condizionare le sorti del governo. I più intransigenti hanno mostrato i muscoli in Aula alla prova dei fatti. Non più tweet e post su Facebook, la ribellione diventa sempre più dura. E infatti ...

Berlusconi : "Ho avuto forti dolori ma ora sto bene. Alle Europee? Io candidato ovunque" : ' Ho avuto un forte dolore all'inguine che non auguro a nessuno, ora sto bene. Mi sento bene, tant'è vero che volevo andare già in Basilicata domani, ma me lo hanno sconsigliato' . Nel suo primo ...

Silvio Berlusconi operato - il medico : “Solo pochi giorni di convalescenza - fermarlo è un’impresa” : Parla il medico personale di Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo: "Il decorso post chirurgico è il migliore che potessimo attenderci. Ora è necessario solo qualche giorno di convalescenza. Imporre al presidente Berlusconi di fermarsi è sempre un'impresa molto impegnativa".Continua a leggere

