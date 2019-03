Xi Jinping in Italia | perchè il porto di Trieste è così strategico per Pechino

Xi Jinping è arrivato in Italia : Sabato invece il presidente cinese a Villa Madama firmerà il memorandum per la Via della Seta che tanto ha fatto discutere in questi giorni la politica di casa nostra. La firma avverrà alla presenza ...

Xi Jinping è arrivato in Italia : al seguito del presidente cinese una delegazione di 500 persone : Xi Jinping è arrivato a Roma, accolto dal ministro delle politiche Agricole, Gianmarco Centinaio. Al seguito del presidente cinese, atterrato alle 18.30 con la moglie all'aeroporto di Fiumicino, una schiera di 500 persone. Oltre alla sua sicurezza personale, ci sono infatti circa 120 giornalisti e 300 fra dirigenti di aziende, poli museali e funzionari ministeriali. Il leader cinese è accompagnato dalla first lady Peng Liyuan e dai ...

Xi Jinping in Italia - Mattarella : «Le tecnologie non siano usate per il predominio» : Mentre inizia la visita di Xi Jinping in Italia, il presidente della Repubblica parla di “amicizia solida”, e avvisa: “L’intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile”

Xi Jinping in Italia - 3 speranze e 3 timori per la visita del presidente cinese : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...

Via della Seta - Xi Jinping annuncia un patto strategico con l'Italia - Sky TG24 - : In un lungo intervento sul Corriere della Sera Xi Jinping parla delle prospettive di cooperazione tra Roma e Pechino. A cominciare dalla Via della Seta, che secondo il presidente farà crescere ...

Non solo "accordo commerciale" - per Xi Jinping è "un patto strategico" fra Cina e Italia : Viene citata ben nove volte la parola "Amicizia" nell'intervento del presidente cinese, Xi Jinping, sulle colonne del Corriere della Sera, alla vigilia della visita storica in Italia che porterà alla firma di un memorandum of understanding fra Italia e Cina."La Cina e l'Italia sono rispettivamente emblema della civiltà orientale e occidentale e hanno scritto alcuni dei più importanti e significativi capitoli della storia ...

