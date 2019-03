Tangenti? Capita | lo scivolone di Travaglio su De Vito

today

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il direttore del Fatto quotidiano commenta l'arresto del 5 stelle Marcello De. Il suo intervento in tv su La7, poi...

pietroraffa : #Travaglio:'Purtroppo capita sempre che qualcuno vada a prendere le tangenti'. Per difendere i #5stelle sull'arre… - giornalettismo : A #La7, Marco #Travaglio commenta in maniera meno tranchant del solito l'arresto di #DeVito: 'Capita che qualcuno p… - ValeryMell1 : RT @pietroraffa: #Travaglio:'Purtroppo capita sempre che qualcuno vada a prendere le tangenti'. Per difendere i #5stelle sull'arresto di… -