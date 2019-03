Sesso e droga no stop per 5 ore: 32enne si sente male e muore per un arresto cardiaco

(Di giovedì 21 marzo 2019) Una donna colombiana di 32 anni è morta a causa di undopo 5 ore dinomentre era in un albergo di Cali con il suo compagno. È stato quest'ultimo ad allertare i soccorsi ma, tardando l'ambulanza ad arrivare, l'ha avvolta in una coperta e con un taxi l'ha portata in ospedale, dove ne è stato dichiarato il decesso.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...