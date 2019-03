Ricordi? non racconta l’amore ma la memoria che lo rielabora

wired

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ci era mancato Valerio Mieli. Aveva esordito nel 2009 con Dieci inverni ed era apparso subito come un raggio di sole nel panorama del cinema italiano con quel film sentimentale dotato di grande senso della storia e della rarissima capacità di fare del romanticismo sfacciato senza mai passare per tutti i consueti luoghi comuni del cinema, senza passare dentro impronte lasciate da altri, senza le corse a perdifiato e le frasi fatte. Dieci inverni era insomma un film sentimentale e lo era in una maniera unica e personale.? adesso è il suo secondo film, 10 anni dopo (!) il primo, e con un ritardo incredibile conferma tutto quel che di buono si poteva ipotizzare allora.Siamo di nuovo dalle parti di una storia romantica e non mancano alcuni elementi in comune con Dieci inverni, a partire dallo scorrere del tempo come condizione determinante per lo studio del sentimento, per finire ...

