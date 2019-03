Napoli | Callejon | “Vorrei restare Cercherò un accordo De Laurentiis”

Callejon : «Voglio restare a Napoli - parlerò con De Laurentiis» : “Mia figlia parla il dialetto” José Maria Callejon ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport e ha parlato anche del suo futuro. Ha detto che vorrebbe rimanere a Napoli. «Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere a Napoli. La mia famiglia si trova bene, le mie figlie sono napoletane e la più grande parla anche il dialetto. I napoletani mi vogliono bene, mi abbracciano per strada, anche loro vogliono che io resti qui. Dovrò ...

Napoli - Callejon sorprende tutti : “non è ancora finita la corsa scudetto” : José Maria Callejon non intende mollare in chiave scudetto nonostante il Napoli si trovi al momento a 15 punti di distanza dalla Juve “Siamo secondi, non è ancora finita e non dobbiamo mollare nulla perché, come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro dall’inizio dell’anno fino ad adesso, quindi dobbiamo continuare fino alla fine“. Sono le parole del centrocampista offensivo José Maria Callejon pronto a dare ...

Salisburgo-Napoli La diretta dalle 18.55 Torna il 4-3-3 con Callejon - Milik e Insigne : Trasferta austriaca sulla carta semplice per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara d'andata del San ...

Napoli-Juventus 1-2 : gol di Pjanic - Emre Can e Callejon. Insigne sbaglia il rigore del pari : La notte del San Paolo racconta che lo scudetto per la Juventus ormai è solo una questione di tempo. Vincere pur non giocando bene e soffrendo parecchio e portarsi a +16 sulla seconda significa, come ...

Il Napoli passeggia in Svizzera con Insigne - Callejon e Zielinski : Quasi una vacanza per il Napoli di Carlo Ancelotti. I campani passeggiano nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il Napoli

Europa League - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski in gol : Non è stata una vacanza, perché in Svizzera a febbraio ha senso sciare sulle montagne. Ma diciamo che per il Napoli è stata una gita ristoratrice. Un modo per scrollarsi di dosso blocchi mentali , da ...

Europa League 2019 - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski ipotecano il passaggio del turno in una gran serata svizzera : Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata degli ottavi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu. L’unica vera ...

Zurigo Napoli 0-2 primo tempo : gol di Insigne e Callejon : Non c’è partita Per il suo debutto in Europa League, Carlo Ancelotti si affida alla formazione titolare del Napoli. Quella che oggi può essere definita la formazione titolare. Centrocampo con Allan, Fabian, Zielinski e Callejon. In avanti Insigne e Milik (Mertens in tribuna per problemi fisici). In difesa, sui laterali, scelti Ghoulam e Malcuit. La partita diventa subito facile. È l’11esimo. Il portiere Brecher sbaglia un facile stop ...

Risultati Europa League diretta live : gol Callejon - Napoli spettacolo : Risultati Europa League – Dopo le gare delle 18.55 che hanno visto il successo dell’Inter in trasferta e la sconfitta della Lazio contro il Siviglia, continua il programma valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, adesso in campo il Napoli contro lo Zurigo. La competizione è diventata fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti che punta ad alzare un trofeo in stagione, prima del match qualche ora ...

