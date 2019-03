L'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato all'unanimità, parere positivo alla prima domanda di autorizzazione alladi veicoli asu strade pubbliche. Lo annuncia in una nota il Mit. "Il parere odierno costituisce fondamentale tassello del percorso di autorizzazione allasu strada -spiega il Mit- avviando ufficialmente, lain Italia".(Di giovedì 21 marzo 2019)

NotizieIN : Mit: ok sperimentazione guida autonoma - TelevideoRai101 : Mit: ok sperimentazione guida autonoma - LaPresse_news : Dal Mit ok alla sperimentazione dei veicoli a guida autonoma su strade pubbliche -