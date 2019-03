A Giovanna restano 5 mesi di vita, l’appello: “Aiutatemi a veder crescere i miei figli” (Di giovedì 21 marzo 2019) La storia di Giovanna, affetta da un aggressivo tumore al colon, già metastatizzato al fegato. I medici le hanno detto che se l'ultimo ciclo di chemio a cui si sta sottoponendo non avrà effetti positivi, le resterà da vivere meno di un anno. La sua ultima speranza è una cura sperimentale in America, per la quale i figli Alessandro e Luca hanno lanciato una raccolta fondi online: "Non ce la faccio a rassegnarmi".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 21 marzo 2019) La storia di, affetta da un aggressivo tumore al colon, già metastatizzato al fegato. I medici le hanno detto che se l'ultimo ciclo di chemio a cui si sta sottoponendo non avrà effetti positivi, le resterà da vivere meno di un anno. La sua ultima speranza è una cura sperimentale in America, per la quale i figli Alessandro e Luca hanno lanciato una raccolta fondi online: "Non ce la faccio a rassegnarmi".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

mariluchio : In Italia le restano 5 mesi di vita, in America c'è una speranza: 'Aiutateci a salvare mamma' - amicoCelebrity : Restano 5 mesi di vita a Giovanna! L'appello dei figli per il viaggio della speranza - antonioolivier5 : Operata al Niguarda, in Italia le restano 5 mesi di vita, ma negli Usa c'è speranza: 'Aiutateci a salvarla' -