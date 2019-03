Milan | il messaggio di Leonardo | i tre errori da non ripetere mai più

Milan - Calabria - messaggio per Cutrone : "Si impegni ancora di più" : ... "È sempre il derby, è visto da tutti, è una delle rivalità più belle del mondo", scalpita Calabria , che non dimentica l'amico Cutrone , sempre più chiuso da Piatek. "Ha 20 anni, deve stare tranquillo.

Milan - videomessaggio per dire no al razzismo : ROMA - Un video per dire no al razzismo. E' l'iniziativa che lancia il Milan per dire no ad ogni forma di discriminazione, trasmesso da domani sulle piattaforme social del club rossonero e proiettato ...