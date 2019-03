L' intercettazione che incastra Marcello De Vito Mezzacapo | Questa è una

Taranto - arrestato ex presidente provincia. L’intercettazione al ristorante : “Oggi ho affermato che qui comando io” : Durante una cena in un ristorante di Bari a cui, oltre all’ex presidente della Provincia Martino Tamburrano e gli imprenditori, ha partecipato anche il maresciallo dei carabinieri Antonio Bucci (indagato a piede libero), il politico ha affermato senza mezzi termini: “Io oggi diciamo che ho affermato che la Provincia la comando io”. È una delle intercettazioni della Guardia di finanza che ha portato all’arresto in carcere di ...