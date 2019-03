Diciotti | il Senato vota no all autorizzazione a procedere a Salvini Che in aula

Diciotti - il Senato vota sul processo a Salvini : Oggi l’aula del Senato è chiamata a votare "sull’autorizzazione a procedere" contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. "Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato e agli italiani: dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico" ha detto il vicepremier a Palazzo Madama dove il voto è previsto per le 13. "Non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli ...

Diciotti - Salvini legge il suo intervento al Senato : “Scusate - sono emozionato”. Poi ringrazia M5s : “Cose si fanno in due” : “Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona“, ha esordito Matteo Salvini parlando al Senato nel giorno del voto sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno per il caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio ha preso la parola dai banchi della Lega intorno alle 11: “Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l’interesse pubblico”, ha ...

Matteo Salvini al Senato sul caso Diciotti : "Pronto a rifarlo per difendere l'Italia e i miei figli" : Prima del voto al Senato sul caso Diciotti, il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania per l'ipotetico reato di sequestro di persona, in aula parla il diretto interessato, Matteo Salvini: "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qu

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - Salvini in Senato : "Decisione del governo Non lascio morti in mare" : "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso". Matteo Salvini rivendica il suo ruolo e il suo operato da ministro nel suo discorso al Senato in vista del voto sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Il titolare del Viminale non usa giri di parole e respinge ogni accusa: "Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona ma lo ...

Caso Diciotti in Senato - si vota sul processo a Salvini : "Scusate se leggo - mi emoziono" : L'intera giornata del Senato della Repubblica è dominata dal Caso Diciotti, con l'aula di Palazzo Madama chiamata a decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata del risultato. Infatti i Senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori ...

Diciotti - il Senato vota sul processo a Salvini. Il ministro in Aula : prenderà la parola - risultato alle 13 : E’ il giorno del voto del Senato sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio è in Aula e prenderà la parola intorno alle 11,40: il voto invece è previsto per le 13. L’assemblea si deve esprimere sul testo del presidente della giunta per le autorizzazioni Maurizio Gasparri che chiede di negare il processo, come chiesto dal tribunale dei ...

Diciotti - oggi al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Segui la diretta : E’ ripresa in Aula al Senato la discussione generale sul caso Diciotti dopo la chiusura di ieri sera poco prima della mezzanotte. Una cinquantina in tutto gli iscritti a parlare. Ieri sono già intervenuti 27 Senatori e alcuni hanno rinunciato. oggi il Senato dunque deciderà se concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata ...

