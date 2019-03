Detroit | Become Human | Heavy Rain | Beyond | Two Souls | The Outer Worlds e molti altri

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Recentemente Epic Games ha avviato una serrata campagna volta ad accaparrarsi quante più esclusive possibile per il suo Epic Games Store. Dopo aver ottenuto Metro Exodus, The Division 2 e Phoenix Point ora è il turno di 3 importanti ex esclusive Sony.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, è stato da poco annunciato che: Twoarriveranno su PC nel prossimo futuro, come esclusive Epic Games Store. Ma non finisce qui, infatti anche il nuovo attesissimo RPG di Obsidian, Thesubirà lo stesso trattamento. La lista delle esclusive Epic Games Store comprende anche Ancestors: Thekind Odyssey, The Sinking City, Control, Dauntless e Journey to the Savage Planet, questo rende lo store di Epic in una seria minaccia per i suoi concorrenti.La compagnia ha inoltre annunciato che al momento sono circa 85 milioni gli utenti che ...

